У житловому будинку на Позняках вибухнула граната, постраждав чоловік

803 перегляди
0
Понеділок, 8 травня 2017, 13:06

Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху в житловому будинку по вул. Анни Ахматової в неділю ввечері.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник Дарницького управління поліції Києва Сергій Чернишов.

За його словами, попередньо, вибухнула граната РГД-5.

"На момент вибуху в квартирі перебували чоловік і жінка, вони співмешканці. Жінка почула вибух, вийшла в коридор, побачила закривавленого чоловіка, відразу стала надавати йому медичну допомогу. Викликала "103", а медики повідомили в поліцію. Потерпілий у лікарні, з ним спілкуватися немає можливості", - зазначив він.

За словами Чернишова, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Теми: Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Відкриття "Євробачення" пройшло без порушень – поліція 8 травня 2017, 09:47
У Києві охоронця супермаркету поранили пострілом, стрільця затримано 7 травня 2017, 17:11
У Лук'янівському СІЗО кажуть, що вночі горіла адмінбудівля 7 травня 2017, 13:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Окупанти побили і викрали сина голови Судацького меджлісу
Доба в зоні АТО минула без втрат
Остаточні результати виборів у Франції: Макрон - 66,10%, Ле Пен – 33,90%
Перед приїздом Захарченка на дорозі до Саур-Могили прогриміли вибухи – РосЗМІ
Усі новини
Репортаж

Волонтери – мости з життям, в якому бійці комусь потрібні

Гастро-новости

Київські заклади, які відкрилися в квітні