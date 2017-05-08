Меркель розповіла Порошенку про останню зустріч із Путіним
Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили низку питань, що стосуються врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це у понеділок повідомляє сайт українського президента.
"Лідери обох держав обговорили ситуацію на Донбасі, відзначивши пріоритетність виконання безпекового компоненту Мінських домовленостей. Президент України наголосив на неприпустимості проведення будь-яких демонстрацій техніки під виглядом "парадів" на окупованих територіях 9 травня", - йдеться у заяві.
Зазначається, що Порошенко і Меркель також засудили напади на представників ОБСЄ та системні перешкоди в їхній роботі.
"Вони наголосили на важливості проведення розслідування і покарання винних в атаці на патруль ОБСЄ 23 квітня. Співрозмовники також наголосили на необхідності звільнення заручників", - сказано у повідомленні.
"Федеральний канцлер проінформувала президента України про підсумки своїх переговорів у Росії 2 травня", - повідомили у прес-службі.
Також, повідомляється, що співрозмовники вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні.
"Ангела Меркель особливо відзначила роль українців у боротьбі з нацизмом", - повідомляє прес-служба.
Як відомо, 2 травня Меркель провела зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.
Українська правда
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"Порошенко особливо відзначив роль німців у боротьбі з нацизмом", - повідомляє прес-служба.