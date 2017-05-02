Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель та Путін поговорили про Донбас, "Мінськ" та терористів

Вівторок, 2 травня 2017, 16:40
Меркель та Путін поговорили про Донбас, Мінськ та терористів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає за доцільне укладення нової угоди в рамках процесу мирного врегулювання ситуації в Україні та не бачить сенсу у заміні спостерігачів місії ОБСЄ спостерігачами ООН

Про це Меркель заявила 2 травня на прес-конференції у Сочі за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. 

"Тут не має сенсу шукати інші формати, які не принесуть більшої користі", - зазначила Меркель. 

Говорячи про Мінські угоди, Меркель зазначила, що Німеччина "буде докладати всіх зусиль, щоб просунутися вперед, не зважаючи на всі труднощі".

За словами канцлера ФРН, вона незадоволена наростаючими тенденціями відділення східних регіонів України, пише Інтерфакс.

Також канцлер ФРН підкреслила, що Україна повинна отримати доступ до свого держкордону на Донбасі.

"Ми, звичайно, хочемо забезпечення того, щоб Україна отримала доступ до свого державного кордону - це теж частина Мінських домовленостей - і потім забезпечити політичне рішення, яке спрямоване на проведення місцевих виборів", - сказала Меркель.

"Ми цього ще не домоглися, але це ще не означає, що ми можемо забути про існуючі угоди і повинні перейти до укладення нової", - додала вона. За словами Меркель, зараз проблема полягає не у необхідності укладення нової угоди щодо України, а у виконанні вже існуючої. 

"Моя переконливе прохання до російського президента полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб забезпечити його виконання", - заявила Меркель.

"Експропріація підприємств, транспортна блокада і інші питання потрібно дуже ретельно вивчати і зробити все можливе, щоб повернути це назад", - додала вона.

"Нам потрібне перемир’я. Воно має суттєве значення для подальшого розвитку подій", - наголосила Меркель, пише Європейська правда

Канцлер Німеччини також нагадала, що зняття санкцій з Росії можливе лише після виконання РФ Мінських домовленостей. 

"Ми також поговорили про Сирію, я як федеральний канцлер зазначила, що ми готові зробити все можливе, щоб підтримати перемир'я і припинення вогню, щоб допомогти людям на місцях. Ми єдині в тому, що стосується боротьби з міжнародним тероризмом. У цьому питанні Німеччина і РФ можуть співпрацювати ще тісніше", - додала канцлер ФРН.

Українська правда, Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасМеркельПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: