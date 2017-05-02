Меркель та Путін поговорили про Донбас, "Мінськ" та терористів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає за доцільне укладення нової угоди в рамках процесу мирного врегулювання ситуації в Україні та не бачить сенсу у заміні спостерігачів місії ОБСЄ спостерігачами ООН.

Про це Меркель заявила 2 травня на прес-конференції у Сочі за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Тут не має сенсу шукати інші формати, які не принесуть більшої користі", - зазначила Меркель.

Говорячи про Мінські угоди, Меркель зазначила, що Німеччина "буде докладати всіх зусиль, щоб просунутися вперед, не зважаючи на всі труднощі".

За словами канцлера ФРН, вона незадоволена наростаючими тенденціями відділення східних регіонів України, пише Інтерфакс.

Також канцлер ФРН підкреслила, що Україна повинна отримати доступ до свого держкордону на Донбасі.

"Ми, звичайно, хочемо забезпечення того, щоб Україна отримала доступ до свого державного кордону - це теж частина Мінських домовленостей - і потім забезпечити політичне рішення, яке спрямоване на проведення місцевих виборів", - сказала Меркель.

"Ми цього ще не домоглися, але це ще не означає, що ми можемо забути про існуючі угоди і повинні перейти до укладення нової", - додала вона. За словами Меркель, зараз проблема полягає не у необхідності укладення нової угоди щодо України, а у виконанні вже існуючої.

"Моя переконливе прохання до російського президента полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб забезпечити його виконання", - заявила Меркель.

"Експропріація підприємств, транспортна блокада і інші питання потрібно дуже ретельно вивчати і зробити все можливе, щоб повернути це назад", - додала вона.

"Нам потрібне перемир’я. Воно має суттєве значення для подальшого розвитку подій", - наголосила Меркель, пише Європейська правда.

Канцлер Німеччини також нагадала, що зняття санкцій з Росії можливе лише після виконання РФ Мінських домовленостей.

"Ми також поговорили про Сирію, я як федеральний канцлер зазначила, що ми готові зробити все можливе, щоб підтримати перемир'я і припинення вогню, щоб допомогти людям на місцях. Ми єдині в тому, що стосується боротьби з міжнародним тероризмом. У цьому питанні Німеччина і РФ можуть співпрацювати ще тісніше", - додала канцлер ФРН.

Українська правда, Інтерфакс-Україна