Макрон пообіцяв Трампу захищати кліматичну угоду

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Вівторок, 9 травня 2017, 06:06

Обраний президентом Франції Еммануїл Макрон в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що захищатиме угоду про зміну клімату, узгоджену в Парижі в 2015 році.

Про це повідомляє Reuters.

"Він буде захищати угоду про зміну клімату, і він буде стежити за тим, щоб бути пильним в захисті французького народу", - сказала прес-секретарь Макрона Лорі Хаїм в інтерв'ю CNN.

Вона заявила, що президенти також обговорювали під час 10-хвилинної розмови боротьбу з тероризмом, трансатлантичні відносини та економіку.

Зміна клімату є дуже важливим і чутливим питанням для французів. Макрон сказав Трампу, що він захистить Паризьку угоду зі зміни клімату.

Президент США Дональд Трамп має найближчим часом прийняти рішення про те будуть чи не будуть США дотримуватися угоди про зміну клімату, укладеної адміністрацією Обами.

Теми: Франція США екологія
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