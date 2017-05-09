У Білому домі заявили, що Трамп не має з РФ ані бізнесу, ані зв'язків

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не має бізнесу чи контактів з РФ і не має заперечень проти розслідування його ділових зв'язків з Росією.

Про це 9 травня заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, повідомляє ВВС.

У Білому домі заявили, що не заперечують проти будь-яких запитів від сенатора Ліндсі Грема щодо зв'язків Трампа з РФ.



Як заявив Спайсер, Трамп "не має ніякого бізнесу в Росії, він не має жодних зв'язків з Росією, таким чином, він вітає цей факт" (про необхідність провести розслідування ділових зв'язків Трампа з РФ).

Також речник Білого дому повідомив, що адміністрація вже готує офіційну відповідь для Грема, для чого залучено юридичну компанію.

Сенатор-республіканець звернувся до адміністрації Білого дому з проханням уточнити, чи має Трамп ділові зв'язки з РФ. Раніше Грем заявив, що дане питання виникло у нього після нечіткої відповіді екс-директора АНБ Джеймса Клеппера під час слухань у Сенаті напередодні.

Українська правда