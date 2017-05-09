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В Сенате США прошли слушания о вмешательстве России в выборы

Вторник, 9 мая 2017, 04:09
В Сенате США прошли слушания о вмешательстве России в выборы

В Сенате США прошли слушания в отношении вмешательства России в политический процесс в США.

Об этом пишет Радио Свобода.

Открыл заседание председатель подкомитета по юридическим вопросам сенатор Линдси Грэм.

Во вступительном слове сенатор Шелдон Уайтхаус заявил, что Россия для вмешательства в политический и избирательный процесс в США  использовала фальшивые новости, которые распространяются такими изданиями как РТ и Спутник, троллей и ботов.

По его словам, Россия занималась кибер-операциями и кражей е-мейлов, а затем использовала их для утечки, чтобы оказать влияние на политический процесс в США в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Он также привел как пример попытки повлиять на политический процесс случаи контактов бывшего помощника президента США по Национальной безопасности генерала Майкла Флинна с послом России Сергеем Кисляком, а также контакты нынешнего министра юстиции Джеффа Сешнса, а в прошлом сенатора, с послом РФ.

Уайтхаус сообщил, что Россия использует теневой бизнес и грязные деньги для влияния на политический процесс в США. Сенатор обратил внимание на то, что в своей прошлой бизнес-деятельности президент США Трамп поддерживал контакты с партнерами в России. И имел в своем окружении людей, тесно связанных с Россией, подчеркнул он.

Выступая на слушаниях, бывший глава Национальной разведки США в администрации президента Обамы, Джеймс Клэппер, заявил, что достижения, которых Россия добилась по вмешательству в избирательный процесс в США в 2016 году, приведут к новым вмешательствам в избирательные процессы в других странах.

Клэппер заявил, что Викиликс является негосударственной разведывательной службой, используемой российской разведкой.

Бывшая и.о. министра юстиции Салли Йейтс, уволенная Трампом за отказ исполнить запрет на въезд в США граждан из мусульманских государств, выразила такое же мнение.

Она также предупредила, что многие вопросы, интересующие сенаторов, "являются засекреченными". Йейтс заявила, что предметом озабоченности американских спецслужб было то, что генерал Майкл Флинн, как высокопоставленное лицо администрации США, может подвернуться попытке шантажа или может быть скомпрометирован российскими властями из-за его связей в Москве, о чем она предупреждала представителей переходной команды Трампа.

И Йейтс, и Клэппер, отвечая на вопросы сенатора Линдси Грэма о том, известно ли им, кто передал газете "Вашингтон пост" стенограмму подслушанного телефонного разговора генерала Флинна с послом России, заявили, что им неизвестно, кто это сделал.

По словам Клэппера, Россия собирала информацию как о демократах, так и о республиканцах в ходе избирательной кампании 2016 года, но использовала её только против кандидата демократов - Хиллари Клинтон.

И Йейтс, и Клэппер выразили убеждение, что российские власти вмешивались в избирательную кампанию в США, но отказались признать степень этого влияния на избирателей и на исход выборов.

Сенаторы договорились продолжить слушания в закрытом режиме, чтобы выяснить вопросы, которые нельзя обсуждать публично.

Темы: СШАРосcияТрамп
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