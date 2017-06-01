Придністров'я образилось на українсько-молдавський КПП біля "своїх кордонів"
Псевдореспублика Придністров'я висловила обурення у зв'язку з тим, що прикордонники і митники Молдови почали працювати в українському пункті пропуску біля кордону, який придністровці вважають своїм.
Про це йдеться в заяві "міністерства закордонних справ ПМР".
"31 травня 2017 року представники митних та прикордонних органів Республіки Молдова розташувалися на українському пункті пропуску "Кучурган" на державному кордоні з Придністров'ям, зламавши тим самим раніше існуючі механізми транскордонної взаємодії і поставивши під загрозу регіональну стабільність", - сказано в заяві.
У невизнаній "республіці" здивовані, що президент Молдови Ігор Додон, який "активно критикує Угоду про Асоціацію Молдови з Євросоюзом", підтримав і схвалив рішення про контроль Молдовою кордонів Придністров'я в рамках угоди Молдови з ЄС.
"Нав'язаний за прямої підтримки Європейського Союзу молдавсько-український митно-прикордонний контроль на кордоні з Придністров'ям є одним з елементів комплексної блокадної стратегії із нанесення істотного збитку та поетапного обмеження потенціалу Придністровської Молдавської Республіки у всіх значимих сферах", - поскаржилися придністровці.
У "ПМР" стверджують, що такі дії Молдови спровокують загострення ситуації.
"Очевидно, що спільний контроль Молдови та України над однією з ділянок придністровсько-українського державного кордону є навмисним провокаційним кроком, розрахованим у тому числі на різкі дії з боку Придністров'я. Не залишає сумнівів, що мета такої тактики полягає в намірі спровокувати загострення ситуації в області регіональної безпеки з метою посилення подальших агресивних заходів щодо Придністров'я", - йдеться в заяві.
Як відомо, з 20 травня пропуск вантажів у Придністров'я через територію України буде здійснюватися тільки за умови погодження з Нацагентством з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова.
Наприкінці травня президент Молдови Ігор Додон заявив, що невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" ніколи не буде незалежною державою.
Українська правда
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