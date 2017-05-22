Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна пропускатиме вантажі до Придністров’я тільки з дозволу Молдови

Понеділок, 22 травня 2017, 15:37

Із 20 травня пропуск вантажів у Придністров’я через територію України буде здійснюватися лише за умови погодження з Нацагентством із безпечності харчових продуктів Республіки Молдова.

Про це повідомляє Держспоживчспілка України

Вказана вимога відповідає Угоді про співробітництво в галузі ветеринарії країн СНД.

Оскільки дія зазначеної Угоди не поширюється на відносини з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, з метою забезпечення її виконання, Головний державний інспектор ветеринарної медицини України прийняв відповідне рішення.

Таке рішення відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ).

Українська правда

Теми: Молдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: