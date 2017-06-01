За переслідування майданівців відсторонено трьох суддів

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Четвер, 1 червня 2017, 11:35

Вища рада правосуддя відсторонила від посад трьох суддів, які у 2013-1014 роках виносили рішення проти учасників Революції гідності. Тепер на них чекає рішення про звільнення.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

За інформацією ради, її рішення стосується суддів Харківського окружного адміністративного суду Андрія Зінченко, Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області Ольги Мозгової та Соснівського районного суду Черкас Володимира Орленко.

"Тимчасово відсторонюються від здійснення правосуддя на підставі рішень Третьої Дисциплінарної палати про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та застосування до них дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення", - пояснює ВРП.

Там підкреслили, що строк дії відсторонення суддів триватиме до ухвалення Вищою радою правосуддя рішень про звільнення з посад або скасування рішень Дисциплінарної палати.

За даними "Українських новин", суддя Зінченко 26 листопада 2013 року своїм рішенням заборонив акції Євромайдану в центрі Харкова, Мозгова 25 січня 2014 року незаконно заарештувала 4 учасників акцій протесту, а Орленко 28 січня 2014 року виносив рішення про арешт активістів Євромайдану, зокрема помістив під варту відомого "автомайданівця" Сергія Хаджинова.

Як відомо, наприкінці травня генпрокурор Юрій Луценко поскаржився, що в Україні не вистачає суддів для розгляду усіх проваджень, що надходять до суду.

Теми: Майдан суд
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