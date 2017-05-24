Луценко пожалівся: Справ тисячі – не вистачає суддів

В Україні не вистачає суддів для розгляду усіх провадженнь, що надходять до суду.

Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко під час звіту у Верховній Раді.

"Правдою є те, що співвідношення направлених до суду проваджень та судових отриманих вироків є абсолютно неприйнятним", - сказав він.

"В 2015 році правоохоронними органами до суду було направлено 1696 справ. Завершено судових слухань з вироком – 755. В 2016 році направляємо 1739 справ, отримуємо 492 вироки. У поточному році відправляємо 700 нових проваджень, отримуємо 230 рішень… Зі всіх цих вироків лише 104 особи отримали реальний термін покарання через позбавлення волі", - сказав він.

Луценко заявив, що однією із причин такої "кризової ситуації є чисельність суддів у судах".

"Наприклад, в Дарницькому, Оболонському, Подільському районних судах столиці є лише 4 судді, 5 суддів у Голосіївському, Печерському, Солом'янському районних судах. Весь вал справ проти високопосадовців, який йде у Печерський суд має розглядати 5 суддів", - сказав Луценко.

"При цьому 2016 і поточний рік кількість кримінальних проваджень, що надійшли на розгляд суддів, подекуди сягає тисячі. Солом'янський суд – 2269 справ, Дарницький – 1163, Печерський – 857. У нас просто банально немає кому розглядати справи і виносити вироки", - додав він.

Луценко заявив, що для вирішення цієї проблеми треба створити спеціалізовану палату в існуючому кримінальному суді з розгляду справ категорії А.

"Цей антикорупційний суд з нових суддів, обраних через відкриті тести з участю громадськості, може уже до кінця цього року запустити справжній механізм справедливості в судах", - сказав він.

Як відомо, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник стверджує, що без створення Антикорупційного суду справи, пов'язані з великою корупцією топ-чиновників, можуть розглядатися 10 років.

Українська правда