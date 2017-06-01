НАБУ вимагає пояснень, чому проблеми з SMS заважали обирати РГК

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Четвер, 1 червня 2017, 11:57

Національне антикорупційне бюро хоче, щоб провайдер пояснив, чому поганий мобільний зв'язок заважав голосувати на виборах Ради громадського контролю.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ у Facebook.

"НАБУ очікує на пояснення про причини тимчасової недоступності послуги надсилання смс-повідомлень від провайдера телекомунікаційних послуг. Впродовж дня голосування виборці періодично скаржилися на неотримання або отримання з запізненням смс-повідомлень із кодом, потрібним для аутентифікації", - сказали в бюро ы додали, що ці проблеми вдавалося оперативно усувати.

У НАБУ наголосили, що інформація, поширена у деяких ЗМІ про буцімто блокування голосування сайтом бюро, не відповідає дійсності. Сайт працював у штатному режимі.

За інформацією антикорупціонерів, остаточні результати виборів Ради громадського контролю при НАБУ будуть оприлюднені на офіційному сайті бюро до 18:00 6 червня, в день, коли спливають повноваження діючої РГК.

"До цього часу незалежний спостерігач – ГО "Електронна демократія" – пересвідчиться у відсутності порушень і "накруток" під час голосування та зробить власний висновок. Офіційне підтвердження про відсутність спроб стороннього втручання в процес голосування має надати і Держспецзв’язок", - заявили в НАБУ.

 

Як повідомлялося, 31 травня, з 9:00 до 21:00, відбувалося відкрите рейтингове інтернет-голосування за осіб, які виявили бажання працювати у складі Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

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Українська правда

Теми: НАБУ мобільний зв'язок вибори
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