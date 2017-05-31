Голосування за раду громадського контролю при НАБУ почалося

Стартувало відкрите рейтингове інтернет-голосування за осіб, які виявили бажання працювати у складі Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Голосування почалося о 9:00 і триватиме до 21:00 середи, 31 травня, повідомляє НАБУ.

Віддавати голоси за представників громадських об’єднань на сайті бюро можуть усі громадяни, які проживають на території України. Одна особа має право обрати до 15 кандидатур з-поміж 56 претендентів від 35 ГО.

Кожному виборцю на голосування відведено 15 хвилин.

Після згоди з правилами конкурсу на сторінці голосування кожен отримає на електронну адресу код підтвердження, який знадобиться для реалізації вибору. Також потрібно вказати номер телефону, аби отримати sms із кодом підтвердження.

На позначення свого вибору потрібно поставити "пташки" біля прізвищ відповідних кандидатів і натиснути "Проголосувати". Підтвердження голосування надійде на e-mail.



Якщо з технічних причин громадянин(-ка) не встигне проголосувати за 15 хвилин, спробу можна повторити за 5 хвилин.

Захищатиме голосування від зовнішнього втручання Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, а моніторитиме – ГО "Електронна демократія".



Як відомо, за законом "Про Національне антикорупційне бюро України" Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб.

Її завдання – забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ. Рада заслуховує інформацію про виконання планів і завдань бюро, розглядає звіти і затверджує висновок щодо них, два її представники входять до складу дисциплінарної комісії НАБУ.

Порядок конкурсу з обрання членів РГК затверджено указом президента від 15 травня 2015 року (№272/2015).

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Олена Рощенко, УП