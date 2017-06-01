Захопленням Криму керував теперішній "віце-прем'єр" ОРДО – Петренко

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Четвер, 1 червня 2017, 13:25

Міністр юстиції Павло Петренко розповів, що тепер чітко встановлені особі, які керували захопленням Криму Росією.

Про це він повідомив на прес-конференції в четвер.

"Ми зробили хронологію захоплення Російською Федерацією Криму по датах і локаціях", - заявив він.

За словами голови Мін'юсту, операція із захоплення як півострова, так і інших територій України таємно готувалася десятиріччями, зокрема, у ФСБ РФ.

"Нами встановлено через покази свідків і інші докази, які ми зібрали і подали до ЄСПЧ, конкретний перелік посадових осіб РФ, які здійснювали координацію захоплення Криму, керували цією операцією, і цей перелік ще не вичерпаний, том що ми збираємо нові докази", - сказав він.

Петренко повідомив, що керуванням усіх заходів безпосередньо на території Криму займався такий собі Антюфєєв, колишній "міністр безпеки" Придністров'я, а з літа 2014 - "віце-прем'єр ДНР".

Доповнюється…

Теми: Крим Росія Мін'юст
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