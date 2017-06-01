ОБСЄ: Кількість порушень тиші на Донбасі зросла, поранено 9 цивільних

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Четвер, 1 червня 2017, 16:03

За тиждень у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій постраждали 9 мирних жителів.

Про це на брифінгу 1 червня заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

Мирні мешканці продовжують платити високу ціну за відмову сторін від дотримання угод: СММ підтверджує 9 жертв серед цивільного населення на 22-28 травня.

"Шість жінок і троє чоловіків отримали поранення. П'ять – у районах, які не перебувають під контролем уряду – Яковлівка, Олександрівка, Холмський і південно-західному районі міста Донецька, і чотири – в контрольованих українською владою районах – в Авдіївці та Красногорівці", – звітує ОБСЄ.

Також спостерігачі ОБСЄ зафіксували збільшення на 45% кількості порушень припинення вогню 22-28 травня на сході України.

Українська правда

Теми: Донбас ОБСЄ
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Коментарі — 1
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IP: 95.135.47.---FLAG01.06.2017 16:32
Ця війна імперської Росії проти України буде,як колись сказав
відомий класик марксизму : "... надолго и всеръез". Ви згадайте відомий твір Л.М. Толстого "Хаджи Мурат" : які звірства руські війська учиняли при "замирении и покорении" незламної Чечні в 19-му столітті - майже 100 років
"покоряли" цей мужній і незламний нарід... Руські війська в Чечні - фашисти і звірі... Таку ж наругу оці "визволителі" і окупанти творять в українському окупованому Донбасі. Та ще - наші продажні владоможці називають цю війну якимось АТО - "шмато"...Мабуть - їм (владоможцям - олігархам) - так красти бюджетні скудні гроші - легше...
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