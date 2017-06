ОБСЄ: Кількість порушень тиші на Донбасі зросла, поранено 9 цивільних

За тиждень у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій постраждали 9 мирних жителів.

Про це на брифінгу 1 червня заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

Мирні мешканці продовжують платити високу ціну за відмову сторін від дотримання угод: СММ підтверджує 9 жертв серед цивільного населення на 22-28 травня.

"Шість жінок і троє чоловіків отримали поранення. П'ять – у районах, які не перебувають під контролем уряду – Яковлівка, Олександрівка, Холмський і південно-західному районі міста Донецька, і чотири – в контрольованих українською владою районах – в Авдіївці та Красногорівці", – звітує ОБСЄ.

Також спостерігачі ОБСЄ зафіксували збільшення на 45% кількості порушень припинення вогню 22-28 травня на сході України.

#OSCE’s Hug: SMM recorded a 45% increase in number of ceasefire violations on 22-28 May in eastern #Ukraine