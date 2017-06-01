Вищий спецсуд скасував виправдальну ухвалу щодо Коцаби

Вищий спецсуд скасував виправдальну ухвалу Апеляційного суду Івано-Франківської області у справі блогера Руслана Коцаби про держзраду.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його адвокат Тетяна Монтян.

"Підстави скасування - суто процесуальні: через те, що апеляційний суд не задовольнив клопотання прокуратури про дослідження деяких доказів. Нагадую, що касація валялася в Вишці аж з 29 серпня 2016 року! Мета всього цього абсурду - максимально відтягнути ухвалення остаточного рішення, аби також відтягнути винесення рішення Європейським судом", - вважає Монтян.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Івано-Франківської області 14 липня зняв обвинувачення у перешкоджанні діяльності Збройних сил України з блогера Руслана Коцаби, його звільнили з-під варти у залі суду.

Сторона обвинувачення просила суд призначити блогерові покарання у 13 років позбавлення волі.

12 травня Івано-Франківський міський суд призначив Коцабі покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців, визнавши його винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України та знявши обвинувачення в державній зраді.

Після початку збройного конфлікту на Донбасі між українськими військовими та підтримуваними Росією сепаратистами Коцаба неодноразово публічно виступав проти проведення в Україні мобілізації та закликав її бойкотувати.

Незалежна медіа-профспілка України вважала обвинувачення проти Коцаби недостатньо обґрунтованими. Правозахисна організація Amnesty International назвала івано-франківського журналіста в’язнем сумління й закликала його звільнити.

Українська правда