Звинувачення у справі Нємцова попросило присяжних визнати всіх підсудних винними

364 перегляди
0
Четвер, 1 червня 2017, 21:37

У Московському окружному військовому суді завершилося судове слідство у справі про вбивство політика Бориса Нємцова.

Як повідомляє "Новая газета", в четвер почалася стадія судових дебатів. Першою в дебатах виступила сторона звинувачення - прокурор Марія Семененко.

Прмова прокурора тривала весь день. Держобвинувач нагадала фабулу звинувачення: підсудних Заура Дадаєва, Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва звинувачують в скоєнні замовного вбивства за наймом і незаконному обороті зброї в складі організованої групи.

На думку прокурора, вина всіх підсудних доведена в повній мірі.

Згідно з інформацією, вони стежили за політиком, потім 27 лютого 2015 року Заур Дадаєв вбив Нємцова на Великому Москворецькому мосту з пістолета ПМ з глушником. І зник на автомобілі, за кермом якого був Анзор Губашев. Решта допомагали сховатися, ховали докази і допомагали у стеженні.

"Сукупність доказів дозволяє впевнено і однозначно стверджувати, що всі підсудні причетні до скоєння злочину, - заявила Марія Семененко.

"Є й інші, причетні до справи, вони поки не встановлені. Але зайвих на лаві підсудних немає", - додала вона.

На думку прокурора вина підсудних доведена повністю і закликала присяжних відповісти на запитання: "Так, винні і поблажливості не заслуговують".

Сторона потерпілих і захист виступлять у дебатах у вівторок, 6 червня.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року. На лаві підсудних ймовірний кілер, колишній офіцер батальйону "Північ" Заур Дадаєв, Темірлан Ескерханов, Хамзат Баха і брати Губашеви звинувачуються в тому, що стежили за політиком, шукали про нього інформацію, допомагали приховати докази.

Теми: убивство Росія Нємцов
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Геращенко розповів подробиці нападу на Осмаєва і Окуєву 1 червня 2017, 20:57
Поліція: На Подолі намагалися вбити подружжя добровольців 1 червня 2017, 19:19
Вбивцю Панкова не змогли затримати по гарячих слідах – Геращенко 1 червня 2017, 12:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СБУ погрожує журналістам через розслідування щодо відомства — заява
Поліція: На Подолі намагалися вбити подружжя добровольців
На Подолі сталася стрілянина: двоє поранених
САП повторно відправила подання на Дейдея і Лозового в ГПУ
Усі новини
Музика

Як диригент Віктор Гуцал доводить, що народне є сучасним

Час молодих

Історії двох наймолодших голів українських сіл