Звинувачення у справі Нємцова попросило присяжних визнати всіх підсудних винними

У Московському окружному військовому суді завершилося судове слідство у справі про вбивство політика Бориса Нємцова.

Як повідомляє "Новая газета", в четвер почалася стадія судових дебатів. Першою в дебатах виступила сторона звинувачення - прокурор Марія Семененко.

Прмова прокурора тривала весь день. Держобвинувач нагадала фабулу звинувачення: підсудних Заура Дадаєва, Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва звинувачують в скоєнні замовного вбивства за наймом і незаконному обороті зброї в складі організованої групи.

На думку прокурора, вина всіх підсудних доведена в повній мірі.

Згідно з інформацією, вони стежили за політиком, потім 27 лютого 2015 року Заур Дадаєв вбив Нємцова на Великому Москворецькому мосту з пістолета ПМ з глушником. І зник на автомобілі, за кермом якого був Анзор Губашев. Решта допомагали сховатися, ховали докази і допомагали у стеженні.

"Сукупність доказів дозволяє впевнено і однозначно стверджувати, що всі підсудні причетні до скоєння злочину, - заявила Марія Семененко.

"Є й інші, причетні до справи, вони поки не встановлені. Але зайвих на лаві підсудних немає", - додала вона.

На думку прокурора вина підсудних доведена повністю і закликала присяжних відповісти на запитання: "Так, винні і поблажливості не заслуговують".

Сторона потерпілих і захист виступлять у дебатах у вівторок, 6 червня.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року. На лаві підсудних ймовірний кілер, колишній офіцер батальйону "Північ" Заур Дадаєв, Темірлан Ескерханов, Хамзат Баха і брати Губашеви звинувачуються в тому, що стежили за політиком, шукали про нього інформацію, допомагали приховати докази.