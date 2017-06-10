Трамп вперше висловив підтримку статті про колективну оборону НАТО

308 переглядів
0
Субота, 10 червня 2017, 00:36

Президент США Дональд Трамп заявив, що "абсолютно відданий" дотриманню статті 5 Вашингтонського договору про створення НАТО, яка визначає напад на одного члена як напад на всіх.

Про це він заявив виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, який прибув із візитом, передає Радіо Свобода.

"Я зобов’язував і зобов’язую Сполучені Штати до виконання статті 5", - сказав Трамп.

Коментуючи свої вимоги до інших країн-членів збільшувати видатки на оборону, Трамп додав: "Звичайно, наше завдання – захищати, і це одна з причин того, чому я хочу, щоб усі були певні, що ми маємо дуже міцні сили завдяки тому, що платимо такі гроші, які необхідні, щоб мати такі сили. Так, абсолютно, я буду відданий дотриманню статті 5".

Але, відповідаючи цими словами на запитання про відданість США принципові колективної оборони в разі нападу на східному фланзі НАТО, Трамп не відповів на другу частину того запитання: чи будуть США захищати союзників у НАТО в разі нападу на них Росії.

Трамп також похвалив Румунію за те, що вона підвищила свої оборонні витрати до рівня у 2 відсотки від валового внутрішнього продукту, як вимагають норми НАТО, і навіть трохи вище. Він закликав і інших членів НАТО виконати це своє зобов’язання.

Президент США, виступаючи на зустрічі НАТО в Бельгії минулого місяця, цілком уникнув згадок про статтю 5, що викликало стривоженість у всьому Північноатлантичному союзі.

В Білому домі США потім пояснювали, що підтримка Трампа принципа колективної оборони самозрозуміла, навіть якщо він не згадував про це. Але журналісти стверджували, що фраза про чітку підтримку цього принципу була в підготованому для Трампа тексті виступу, та він сам викинув її.

Відтоді дипломати і військові командувачі США вже висловлювалися на підтримку статті 5, але сумніви щодо відданості США принципові колективної оборони НАТО залишалися.

Раніше Трамп багато разів різко критикував те, що значна частина країн-членів НАТО в часи "перезавантаження" відносин із Росією зменшила свої оборонні витрати до рівнів нижче від 2 відсотків від ВВП. У його висловлюваннях тоді були натяки на те, що США не будуть виконувати свої союзницькі зобов’язання за статтею 5 у разі необхідності стосовно тих держав-членів, які замало витрачають на оборону.

Теми: НАТО США Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко пояснює: спочатку реформи, потім – заявка в НАТО 9 червня 2017, 13:53
Що змінив для України "закон про НАТО" та як не зупинитися на півдорозі до Альянсу 9 червня 2017, 09:00
У Путіна стурбовані рухом України до НАТО: "Загрожує безпеці РФ" 8 червня 2017, 15:23
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Чиновницю, яку зловили на хабарі у $5 млн, посадили під арешт
СБУ заборонила німецькому політику Віммеру в'їзд до України
Країни-члени ЄС відкриватимуть безвіз поетапно протягом ночі 11 червня
Бойовики на 7 автомобілях не пустили патруль ОБСЄ
Усі новини
Архітектура

5 сучасних будівель Києва, на які варто звернути увагу

Соціальні послуги

Новий закон про соцпослуги: кому, хто і як