На Рівненщині розбився планер, двоє загиблих

968 переглядів
0
Субота, 10 червня 2017, 18:11

Поблизу села Пустомити Гощанського району Рівненської області впав планер з чоловіком та жінкою на борту. Обоє загинули.

Про це повідомляє "Рівне вечірнє" з посиланням на свої джерела.

Як повідомив головний лікар обласного центру екстреної меддопомоги Андрій Бортнік, травми, отриманні внаслідок падіння з висоти, були несумісними з життям. І у чоловіка, і у жінки, точний вік яких наразі невідомий, були множинні переломи та значна крововтрата.

За даними видання, планер злетів із аеродрому "Воронів", що в однойменному селі на Гощанщині.

Олексій Кособуцький, який керує аеродромом, зазначив, що наразі розбирається у ситуації.

Теми: Рівненська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Рівненщині вилучено бурштину на 2 млн 27 травня 2017, 07:55
Прокуратура закінчила розслідування щодо "бурштинової мафії" Рівненщини 17 травня 2017, 10:37
Для боротьби з мафією на Буковину відправили нового прокурора 18 квітня 2017, 10:24
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За суботу поранено вже двох бійців
Дорожня поліція починає роботу з понеділка – Князєв
Київ подасть апеляцію на рішення суду за борговим спору України та РФ
Українські банки могли вивести через австрійські $800 мільйонів - ЗМІ
Усі новини
Інтерв'ю

Едгар Вінницький: Граю на вулиці, щоб з’явилося покоління відкритих людей

Фото

Дівчина із генетичним захворюванням руйнує стереотипи світу моди