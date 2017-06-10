На Ровенщине разбился планер, двое погибших

968 просмотров
0
Суббота, 10 июня 2017, 18:11

Вблизи села Обухов Гощанского района Ровенской области упал планер с мужчиной и женщиной на борту. Оба погибли.

Об этом сообщает "Ровно вечернее" со ссылкой на свои источники.

Как сообщил главный врач областного центра экстренной медпомощи Андрей Бортник, травмы, полученные в результате падения с высоты, были несовместимы с жизнью. И у мужчины, и у женщины, точный возраст которых пока неизвестен, были множественные переломы и значительная кровопотеря.

По данным издания, планер взлетел с аэродрома "Воронов", что в одноименном селе на Гощанщине.

Алексей Кособуцкий, который руководит аэродромом, отметил, что сейчас разбирается в ситуации.

Темы: Ровенская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Ровенщине полиция изъяла янтаря на 2 млн 27 мая 2017, 07:55
Прокуратура закончила расследование по "янтарной мафии" Ровенщины 17 мая 2017, 10:37
Для борьбы с мафией на Буковину отправили нового прокурора 18 апреля 2017, 10:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За субботу ранены уже двое бойцов
Дорожная полиция начинает работу с понедельника - Князев
Киев подаст апелляцию на решение суда по долговому спору Украины и РФ
Украинские банки могли вывести через австрийские $800 млн - СМИ
Все новости
Архитектура

5 современных зданий Киева, на которые стоит обратить внимание

Что готовить в июне

Рецепты блюд из сезонных продуктов