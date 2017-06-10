На Ровенщине разбился планер, двое погибших

Вблизи села Обухов Гощанского района Ровенской области упал планер с мужчиной и женщиной на борту. Оба погибли.

Об этом сообщает "Ровно вечернее" со ссылкой на свои источники.

Как сообщил главный врач областного центра экстренной медпомощи Андрей Бортник, травмы, полученные в результате падения с высоты, были несовместимы с жизнью. И у мужчины, и у женщины, точный возраст которых пока неизвестен, были множественные переломы и значительная кровопотеря.

По данным издания, планер взлетел с аэродрома "Воронов", что в одноименном селе на Гощанщине.

Алексей Кособуцкий, который руководит аэродромом, отметил, что сейчас разбирается в ситуации.