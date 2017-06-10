Єфремову продовжили арешт на два місяці

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Субота, 10 червня 2017, 22:00

Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 6 серпня.

Про це повідомляє Луганська обласна телерадіокомпанія ЛОТ.

Наступне засідання заплановано на 26 червня.

Як ідеться в сюжеті, Старобільський районний суд розглядає справу Єфремова майже півроку, за цей час допитали лише десяту частину свідків обвинувачення.

Адвокати вимагають змінити Єфремову запобіжний захід, тоді як прокурори наполягають, що він повинен перебувати під арештом, оскільки може вплинути на свідків або переховуватися від слідства.

Як повідомлялося, 14 квітня термін утримання Єфремова під вартою було продовжено до 12 червня.

Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також його звинувачують у зумисних діях з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені представником влади за попередньою змовою групою осіб, що призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Екс-"регіонала" звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту.

Українська правда

Теми: Єфремов
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