Кличко-молодший став кумом дружини Медведчука
Український боксер Володимир Кличко і телеведуча Оксана Марченко в суботу стали хрещеними батьками дівчинки.
Як повідомляє Jetsetter.ua, серед гостей священного таїнства була стиліст телеканалу "1+1" Ольга Слонь, яка й поділилася новиною зі своїми друзями в Facebook.
За інформацією джерел Jetsetter.ua, скоріш за все, Кличко і Марченко стали хрещеними батьками народженої цієї зими дочки Нестора Шуфрича.
Як відомо, хрещеними дочки Оксани Марченко та її чоловіка Віктора Медведчука Дар'ї є президент РФ Володимир Путін і дружина прем'єра РФ Світлана Медведєва.
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