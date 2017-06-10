Кличко-младший стал кумом жены Медведчука
Украинский боксер Владимир Кличко и телеведущая Оксана Марченко в субботу стали крестными родителями девочки.
Как сообщает Jetsetter.ua, среди гостей священного таинства была стилист телеканала "1+1" Ольга Слонь, которая и поделилась новостью со своими друзьями в Facebook.
По информации источников Jetsetter.ua, скорее всего, Кличко и Марченко стали крестными родителями рожденной этой зимой дочери Нестора Шуфрича.
Как известно, крестными дочери Оксаны Марченко и ее мужа Виктора Медведчука Дарьи являются президент РФ Владимир Путин и супруга премьера РФ Светлана Медведева.
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