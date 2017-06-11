Перші країни-члени ЄС запровадили безвізовий режим для України

Опівночі 11 червня у 8 перших державах-членах Євросоюзу розпочалася дія безвізового режиму для громадян України, що подорожують з біометричними паспортами.

Таким чином, почав діяти регламент ЄС про візову лібералізацію з Україною, повідомляє "Європейська правда".

Безвіз на кордоні буде відкриватися поетапно через те, що різні держави-члени ЄС та країни Шенгенської зони перебувають в різних часових поясах.

На першому етапі, опівночі за київським часом, кордони для подорожуючих без візи відкрили Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція та Кіпр.

О першій ночі дія безвізового режиму пошириться на практично всю територію Європейського союзу, а також на країни-члени Шенген, що не входять до ЄС. Ще за годину безвіз пошириться на Португалію, а о третій ночі безвізовою стане Ісландія. Також дещо пізніше, аніж на основній частині континенту, запрацює безвізовий в’їзд на кількох віддалених островах у Атлантичному океані, що є частиною держав-членів ЄС (зокрема, Канарських та Азорських островах та Гренландії)

Винятками з безвізового режиму лишаться Велика Британія та Ірландія, що проводять власну візову політику.

Безвізовий режим дає право на короткострокове відвідування країн ЄС (не більше 90 днів перебування на кожні 180 днів) для громадян України, що подорожують з біометричними закордонними паспортами.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".