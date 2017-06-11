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Первые страны-члены ЕС ввели безвизовый режим для Украины

Воскресенье, 11 июня 2017, 00:06
Первые страны-члены ЕС ввели безвизовый режим для Украины

В полночь 11 июня в 8 первых государствах-членах Европейского союза началась действие безвизового режима для граждан Украины, путешествующих с биометрическими паспортами.

Таким образом, начал действовать регламент ЕС о визовой либерализации с Украиной, сообщает "Европейская правда".

Безвиз на границе будет открываться поэтапно из-за того, что разные государства-члены ЕС и Шенгенской зоны находятся в разных часовых поясах.

На первом этапе, в полночь по киевскому времени, границы для путешествующих без визы открыли Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.

В час ночи действие безвизового режима распространится на практически всю территорию Европейского союза, а также на страны-члены Шенгена, не входящие в ЕС. Еще через час безвизовых распространится на Португалию, а в три часа ночи безвизовой станет Исландия. Также несколько позже, чем на основной части континента, безвизовый въезд заработает на нескольких удаленных островах в Атлантическом океане, являющихся частью государств-членов ЕС (в частности, на Канарских и Азорских островах и Гренландии)

Исключением из безвизового режима останутся Великобритания и Ирландия, которые проводят собственную визовую политику.

Безвизовый режим дает право на краткосрочное посещение стран ЕС (не более 90 дней пребывания на каждые 180 дней) для граждан Украины, путешествующих с биометрическими загранпаспортами.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

Темы: ЕСбезвизграницавизы
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