Біля берегів Криму зіткнулися катер і яхта, загинули 2 людини
В результаті зіткнення прогулянкової яхти і швидкісного катера в Чорному морі в районі Керчі загинули двоє людей, ще троє були травмовані.
Про це повідомляє російський "Интерфакс".
"Двоє людей отримали травми, не сумісні з життям, троє госпіталізовані в Керченську міську лікарню. Діти, на щастя, не постраждали", - сказав співрозмовник агентства.
На яхті "Соларіс" перебували вісім людей, у тому числі двоє дітей, на швидкохідному катері "ТК 0393", за попередніми даними, були чотири людини.
"Потужне зіткнення відбулося недалеко від берега, в 200-300 метрах в акваторії Керчі. У катера два двигуна. Суди не затонули, вони на плаву", - йдеться в повідомленні.
Причини інциденту з'ясовуються.
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