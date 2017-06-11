Біля берегів Криму зіткнулися катер і яхта, загинули 2 людини

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Неділя, 11 червня 2017, 02:28

В результаті зіткнення прогулянкової яхти і швидкісного катера в Чорному морі в районі Керчі загинули двоє людей, ще троє були травмовані.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

"Двоє людей отримали травми, не сумісні з життям, троє госпіталізовані в Керченську міську лікарню. Діти, на щастя, не постраждали", - сказав співрозмовник агентства.

На яхті "Соларіс" перебували вісім людей, у тому числі двоє дітей, на швидкохідному катері "ТК 0393", за попередніми даними, були чотири людини.

"Потужне зіткнення відбулося недалеко від берега, в 200-300 метрах в акваторії Керчі. У катера два двигуна. Суди не затонули, вони на плаву", - йдеться в повідомленні.

Причини інциденту з'ясовуються.

Теми: Крим
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