У берегов Крыма столкнулись катер и яхта, погибли 2 человека
Воскресенье, 11 июня 2017, 02:28
В результате столкновения прогулочной яхты и скоростного катера в Черном море в районе Керчи погибли два человека, еще трое были травмированы.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу. Дети, к счастью, не пострадали", - сказал собеседник агентства.
На яхте "Соларис" находились восемь человек, в том числе двое детей, на быстроходном катере "ТК 0393", по предварительным данным, были четыре человека.
"Мощное столкновение произошло недалеко от берега, в 200-300 метрах в акватории Керчи. У катера два двигателя. Суда не затонули, они на плаву", - говорится в сообщении.
Причины инцидента выясняются.