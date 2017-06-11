Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У берегов Крыма столкнулись катер и яхта, погибли 2 человека

Воскресенье, 11 июня 2017, 02:28

В результате столкновения прогулочной яхты и скоростного катера в Черном море в районе Керчи погибли два человека, еще трое были травмированы.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу. Дети, к счастью, не пострадали", - сказал собеседник агентства.

На яхте "Соларис" находились восемь человек, в том числе двое детей, на быстроходном катере "ТК 0393", по предварительным данным, были четыре человека.

"Мощное столкновение произошло недалеко от берега, в 200-300 метрах в акватории Керчи. У катера два двигателя. Суда не затонули, они на плаву", - говорится в сообщении.

Причины инцидента выясняются.

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Крым
В РФ продлили сроки ремонта Крымского моста до конца года
Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Последние новости
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
Все новости...
Реклама: