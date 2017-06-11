У в'їзді до країн ЄС без віз відмовили лише 4 особам – МЗС

13628 переглядів
0
Неділя, 11 червня 2017, 12:19

У в'їзді до країн ЄС без віз відмовлено 4 громадянам України.

Про це повідомив в коментарі "Українській правді" керівник Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Зокрема, станом на 10 ранку українсько-словацький кордон перетнуло 733 громадянина України, з них без віз 33 особи.

Двом громадянам не дозволили в'їзд, оскільки вони перевищили термін попереднього перебування в ЄС.

Ще про два випадки відмов у в'їзді до ЄС без віз Погорельцев повідомляв раніше – на кордоні з Польщею та Румунією.

При цьому двоє громадян України, яких не пропустили на кордоні зі Словаччиною та один на кордоні з Польщею мали біометричні паспорти, а людина, яку не пустили до Румунії, мала звичайний закордонний паспорт, але без візи. 

"Станом на зараз не зафіксовано необ'єктивних відмов у в'їзді або упередженого ставлення. Навпаки – створено режим максимального сприяння", - зазначив він.

Разом з тим, у коментарі "Європейській правді" Погорельцев повідомив, що станом на 11 ранку неділі 774 громадянина України перетнули кордон ЄС, не маючи візи у паспорті.

346 з них в’їхали через наземні пункти пропуску між Україною та Польщею, 112 - з Угорщиною, 627 - Румунією, 27 - зі Словаччиною.

Літаками до ЄС прибули 227 громадян, які не мали в паспорті візи – в тому числі йдеться про рейси до Риму, Парижу, Варшави, Амстердаму. Всі вони успішно та без проблем перетнули кордон з ЄС.

За його словами, всього за перших 11 годин дії безвізового режиму до ЄС в’їхало 20 660 громадян України, в тому числі 5290 – за біометричними паспортами.

Катерина Тищенко, УП

Теми: ЄС МЗС візи
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: прогрес України наближає її членство в ЄС 11 червня 2017, 13:10
Найбільше українців без віз в'їхало до Польщі – МЗС 11 червня 2017, 10:55
З Києва до Перемишля вирушив перший "безвізовий потяг" 11 червня 2017, 09:55
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За минулу добу у зоні АТО 4 військових загинули, 7 - поранено
У в'їзді до країн ЄС без віз відмовили лише 4 особам – МЗС
На Донбасі без води лишилися 4 фільтрувальні станції
Південно-Донбаський водогін знову зупинено: надовго
Усі новини
Інтерв'ю

Едгар Вінницький: Граю на вулиці, щоб з’явилося покоління відкритих людей

Львівська хвиля

Як двоє юристок організували фестиваль сучасного мистецтва