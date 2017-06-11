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Во въезде в страны ЕС без виз отказали лишь 4 людям - МИД

Воскресенье, 11 июня 2017, 12:19
Во въезде в страны ЕС без виз отказали лишь 4 людям - МИД

В въезде в страны ЕС без виз отказано 4 гражданам Украины.

Об этом сообщил в комментарии "Украинской правде" руководитель Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

В частности, по состоянию на 10 утра украинско-словацкую границу пересекло 733 гражданина Украины, из них без виз 33 человека.

Двум гражданам не разрешили въезд, поскольку они превысили срок предыдущего пребывания в ЕС.

Еще о двух случаях отказов во въезде в ЕС без виз Погорельцев сообщал ранее - на границе с Польшей и Румынией.

При этом двое граждан Украины, которых не пропустили на границе со Словакией и один на границе с Польшей имели биометрические паспорта, а человек, которого не пропустили в Румынию, имел обычный загранпаспорт, но без визы.

"По состоянию на сейчас не зафиксировано необъективных отказов во въезде или предвзятого отношения. Наоборот - создан режим максимального благоприятствования", - отметил он.

Вместе с тем, в комментарии "Европейской правде" Погорельцев сообщил, что по состоянию на 11 утра воскресенья 774 гражданина Украины пересекли границу ЕС, не имея визы в паспорте.

346 из них въехали через наземные пункты пропуска между Украиной и Польшей, 112 - с Венгрией, 627 - Румынией, 27 - со Словакией.

Самолетами в ЕС прибыли 227 граждан, которые не имели в паспорте визы - в том числе речь идет о рейсах в Рим, Париж, Варшаву, Амстердам. Все они успешно и без проблем пересекли границу с ЕС.

По его словам, всего за первые 11 часов действия безвизового режима в ЕС въехало 20660 граждан Украины, в том числе 5290 - по биометрическим паспортам.

Екатерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСМИДвизыбезвиз
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