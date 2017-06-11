Марченко підтвердила, що вони з Кличком хрестили дочку Шуфрича

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Неділя, 11 червня 2017, 15:16

Телеведуча Оксана Марченко підтвердила, що вона і боксер Володимир Кличко 10 червня стали хрещеними батьками доньки Нестора Шуфрича Марії.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"У суботу, 10 червня, ще в однієї дівчинки з'явився Ангел Хранитель! В святій нашій Лаврі ми з Володею похрестили дівчинку Марію - донечку Каті і Нестора Шуфрич. Святе таїнство звершив Блаженніший Онуфрій", - зазначила Марченко.

Як повідомлялося, в суботу видання Jetsetter.ua повідомляло, що, скоріш за все, Кличко і Марченко стали хрещеними батьками народженої цієї зими дочки Шуфрича.

Українська правда

Теми: Медведчук Кличко Шуфрич
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