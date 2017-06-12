Завдяки "безвізу" паспорт України піднявся у рейтингу паспортів світу

Український паспорт дістав найвищий результат з усіх пострадянських країн, окрім держав Балтії, посівши 30 сходинку у рейтингу паспортів світу .

Про це посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс написав у facebook.

Тепер в українців на рахунку 119 безвізових країн. Індивідуальний рейтинг українського паспорта — 68, глобальний — 30.

Першу сходинку у цьому рейтингу посідають Німеччина та Сінгапур. Мешканці цих країн мають право на безвізовий в’їзд у 159 країн. Далі розмістилися Швеція та Південна Корея із безвізовим режимом з 158 країнами. Данія, Італія, Фінляндія, Франція, Іспанія, Норвегія, Британія, Японія, США посідають третє місце із показником у 157 безвізових країн.

У рейтингу Україна знаходиться поруч із острівною державою Сент-Лусія — 29 місце (120 країн) та Макао — 31 місце (спеціальний адміністративний район Китайської народної республіки).

Громадяни Росії мають можливість подорожувати без віз у 106 країн світу, тож паспорт РФ посідає 41 сходинку.