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Благодаря "безвизу" паспорт Украины поднялся в рейтинге паспортов мира

Понедельник, 12 июня 2017, 01:02
Благодаря безвизу паспорт Украины поднялся в рейтинге паспортов мира

Украинский паспорт получил самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме стран Балтии, заняв 30 место в рейтинге паспортов мира.

Об этом посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис написал в facebook.

Теперь у украинцев на счету 119 безвизовых стран. Индивидуальный рейтинг украинского паспорта - 68, глобальный - 30.

Первую строчку в этом рейтинге занимают Германия и Сингапур. Жители этих стран имеют право на безвизовый въезд в 159 стран. Далее разместились Швеция и Южная Корея с безвизовым режимом с 158 странами. Дания, Италия, Финляндия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания, Япония, США занимают третье место с показателем в 157 безвизовых стран.

В рейтинге Украина находится рядом с с островным государством Сент-Лусия - 29 место (120 стран) и Макао - 31 место (специальный административный район Китайской Народной Республики).

Граждане России имеют возможность путешествовать без виз в 106 стран мира, поэтому паспорт РФ занимает 41 место.

"Украинская правда" в Threads

Темы: паспорт рейтингвизы
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