В Іраку запевняють, що терористи не отримали катарські гроші

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Понеділок, 12 червня 2017, 07:36

Сотні мільйонів доларів, які Катар направив терористам в якості викупу за викрадених членів королівської сім'ї досі знаходяться в Багдаді.

Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді, повідомляє Reuters.

Іракський прем'єр в коментарі державному телебаченню сказав, що гроші знаходяться на рахунку в Центральному банку в Багдаді.

"Жоден долар або євро ... не був витрачений. Вони досі в своїх упаковках. Спеціальний комітет і двоє представників уряду Катару перевіряли розміщення грошей під опіку Центрального банку", - заявив Аль-Абаді.

Рішення про те, як розпорядитися грошима "має як політичний, так і юридичний аспекти, воно буде прийняте відповідно до іракського законодавства", - запевнив прем'єр не вдаючись у подробиці.

За його словами, в квітні іракська влада конфіскувала валізи з сотнями мільйонів доларів на борту приватного літака з Катару, який приземлився в Багдаді.

Він припустив, що гроші призначалися для угоди про викуп катарських заручників без згоди Багдада.

26 осіб, серед яких були члени правлячої в Катарі королівської сім'ї, потрапили у заручники під час полювання на півдні Іраку в 2015 році. Як велися переговори про їх звільнення невідомо.

Раніше газета The Financial Times з посиланням на представників катарського уряду і командирів військових груп повідомила, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї і захоплених військових.

Повідомляється, що виплати призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" і представникам іранських сил безпеки.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.

Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Катар заперечує звинувачення щодо підтримки терористичних груп, та заявляє, що блокада сусідніх держав базується на безпідставних твердженнях.

Теми: Ірак Іран Саудівська Аравія
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