Порошенко підписав заборону георгіївської стрічки

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Понеділок, 12 червня 2017, 13:58

Президент Петро Порошенко підписав закон про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.

Про це у понеділок повідомляє сайт президента.

Документ передбачає покарання за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2 550 гривень) або адміністративного арешту на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки.

За повторну пропаганду передбачаються ті ж санкції, однак штраф за дане правопорушення може становити вже до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Положення нової статті Кодексу про адміністративні правопорушення не поширюються на випадки використання георгіївської стрічки на документах державних органів, виданих до 1991 року; в експозиціях музеїв; на оригіналах бойових знамен; на державні нагороди, якими нагороджувалися до 1991 року і упродовж 1991-2015 років у зв'язку з роковинами подій Другої світової війни; на могильних спорудах.

Як відомо, закон був прийнятий Верховною Радою України 16 травня 2017 року.

Українська правда

Теми: Порошенко Росія війна історія
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