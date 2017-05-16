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Рада заборонила георгіївську стрічку

Вівторок, 16 травня 2017, 17:09

Верховна Рада підтримала законопроект про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.

За відповідне рішення у вівторок проголосували 238 депутатів.

Перед цим спікер Андрій Парубій заявив, що "сьогодні йде війна і георгіївська стрічка стала символом окупаційної війни Російської Федерації проти України".

"Ці стрічки сьогодні носять ті, хто розв'язав війну проти України, хто щоденно стріляє у наших воїнів, хто вбиває мирних жителів Авдіївки і інших міст. Від Майдану і до сьогодні цей символ став символом російської агресії і елементом для дестабілізації в Україні", - сказав він.

Ініціатор законопроекту нардеп від НФ Антон Геращенко.

Документ передбачає покарання за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2 550 гривень) або адміністративного арешту на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки.

За повторну пропаганду передбачаються ті ж санкції, однак штраф за дане правопорушення може становити вже до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Положення нової статті Кодексу про адміністративні правопорушення не поширюються на випадки використання георгіївської стрічки на документах державних органів, виданих до 1991 року; в експозиціях музеїв; на оригіналах бойових знамен; на державні нагороди, якими нагороджувалися до 1991 року і упродовж 1991-2015 років у зв'язку з роковинами подій Другої світової війни; на могильних спорудах.

Українська правда

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Теми: Верховна Рададекомунізація
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