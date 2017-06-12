Луганчанці дали 5 років за спробу теракту в центрі Києва 2,5 роки тому

Печерський райсуд Києва засудив до 5 років позбавлення волі луганчанку Анастасію Коваленко за звинуваченням у підготовці теракту у центрі Києва в 2014 році.

Про це йдеться у вироку суду від 2 червня, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє "Укрінформ".

Як зазначається у рішенні, у грудні 2014 року уродженка Душанбе вступила у змову з невстановленою особою на ім’я "Костянтин" для вчинення теракту в Києві.

За даними слідства, 16 грудня 2014 року луганчанка отримала від невстановленої особи жіночу сумку з вибуховим пристроєм для приведення його в дію в місцях масового скупчення людей у Києві, гранату РГД-5 із маркуванням "198-78 Т" і запал до гранати з маркуванням "215-74 УЗРГМ 583". Також Коваленко отримала телефон із сім-карткою, якого мала позбутися після виконання завдання. Власний мобільник вона залишила в Луганську.

Того ж дня Коваленко вирушила з Луганська автобусом до Києва. У столиці вона поїхала на квартиру до знайомого, який не знав про її наміри.

Згодом луганчанка отримала вказівки від змовника, приїхала на Арсенальну площу – і звідти пішла на Майдан Незалежності, який вважають потенційним місцем вчинення теракту. Дорогою вона отримувала вказівки телефоном.

У переході під Майданом Незалежності вона придбала новий мобільний телефон та стартовий пакет "Life", аби після злочину користуватися ним.

17 грудня на 12:00 біля Будинку профспілок мала відбутися акція протесту проти знесення будівлі. О 12:15 Коваленко доставила туди сумку з вибухівкою, яку могли активувати кількома способами, зокрема за допомогою радіосигналу чи відкривання сумки будь-ким.

Але акція виявилася недостатньо масовою – і о 12:30, за узгодженням, жінка принесла сумку до скверу поруч із театром імені Івана Франка, що під Адміністрацією президента.

За версією слідства, Коваленко планувала привести вибухівку в дію близько 13:00 на площі Франка, 3, але працівники СБУ завадили їй.

Суд кваліфікує дії луганчанки за ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 КК України як незавершений замах на теракт шляхом вибуху, який створив би небезпеку для життя та здоров'я громадян і заподіяв би значну майнову шкоду, вчинений за попередньою змовою.

Коваленко розкаялася та сприяла розкриттю злочину.

Суд засудив її до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, це покарання поглинуло менш суворе – 3 роки за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 ККУ).

У відношенні особи, відомої як "Костянтин", ведуть окреме провадження.

В СБУ раніше вважали, що Коваленко завербувало Головне розвідуправління Росії.