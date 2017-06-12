Луганчанке дали 5 лет за попытку теракта в центре Киева 2,5 года назад

Печерский райсуд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы луганчанку Анастасию Коваленко по обвинению в подготовке теракта в центре Киева в 2014 году.

Об этом говорится в приговоре суда от 2 июня, обнародованном в Едином реестре судебных решений, сообщает "Укринформ".

Как отмечается в решении, в декабре 2014 года уроженка Душанбе вступила в сговор с неустановленным лицом по имени "Константин" для совершения теракта в Киеве.

По данным следствия, 16 декабря 2014 луганчанка получила от сообщника женскую сумку со взрывным устройством для приведения его в действие в местах массового скопления людей в Киеве, гранату РГД-5 с маркировкой "198-78 Т" и запал к гранате с маркировкой "215-74 УЗРГМ 583". Также Коваленко получила телефон с sim-картой, от которого следовало избавиться после выполнения задания. Свой мобильник она оставила в Луганске.

В тот же день Коваленко отправилась из Луганска на автобусе в Киев. В столице она поехала на квартиру к знакомому, который не знал о ее намерениях.

Впоследствии луганчанка получила указания от заговорщика, приехала на Арсенальную площадь – и оттуда пошла на Майдан Независимости, который считается потенциальным местом совершения теракта. По дороге она получала указания по телефону.

В переходе под Майданом Независимости она купила новый мобильный телефон и стартовый пакет "Life", чтобы после преступления пользоваться им.

17 декабря на 12:00 у Дома профсоюзов должна была состояться акция протеста против сноса здания. В 12:15 Коваленко доставила туда сумку со взрывчаткой, которую могли активировать несколькими способами, в том числе с помощью радиосигнала или открывания сумки кем угодно.

Но акция оказалась недостаточно массовой – и в 12:30, по согласованию, женщина принесла сумку в сквер рядом с театром имени Ивана Франко, что под Администрацией президента.

По версии следствия, Коваленко планировала привести взрывчатку в действие около 13:00 на площади Франко, 3, но работники СБУ помешали ей.

Суд квалифицирует действия луганчанки по ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 УК Украины как незавершенное покушение на теракт путем взрыва, который бы создал опасность для жизни и здоровья граждан и причинил бы значительный имущественный ущерб, совершенный по предварительному сговору.

Коваленко раскаялась и способствовала раскрытию преступления.

Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, это наказание поглотило менее строгое – 3 года за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК).

В отношении человека, известного как "Константин", ведут отдельное производство.

В СБУ ранее считали, что Коваленко завербовало Главное разведуправление России.