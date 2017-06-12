Попри ажіотаж, біометричних паспортів "вистачить на всіх" – Міграційна служба

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Понеділок, 12 червня 2017, 15:13

Ажіотаж навколо отримання біометричних паспортів після вступу в силу безвізового режиму України з Євросоюзом поки не вщухає, але бланків документів достатньо.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі Державної міграційної служби України в понеділок.

"Станом на 9 ранку понеділка (12 червня – ред.) оформлено в цілому близько 3,7 мільйона біометричних паспортів, переважну більшість із яких уже отримано", – зазначили там.

Цю кількість біометричних паспортів видано відтоді, як їх запровадили в Україні, тобто з січня 2015 року.

На запитання про те, чи вщух ажіотаж навколо отримання документів у зв'язку зі набуттям чинності безвізовим режимом із ЄС, співрозмовник агентства відповів:

"На даний час ажіотаж триває. Ми очікуємо, що він піде на спад найближчими тижнями. У будь-якому випадку, ситуація контрольована і бланків документів вистачить на всіх".

Міграційна служба рекомендує українцям, які не збираються виїжджати за кордон у найближчі кілька тижнів, не поспішати з оформленням і отриманням документів.

Також служба закликає громадян не користуватися послугами посередників, щоб не стати жертвами шахраїв. Оформляють і видають біометричні паспорти в Україні лише Державна міграційна служба, паспортний сервіс "Документ" і Центри надання адміністративних послуг.

Зазначимо, що з 11 червня українці з біометричними закордонними паспортами можуть в'їжджати до країн "Шенгенської зони" без візи і перебувати там до 90 днів впродовж півроку, якщо мета їхнього приїзду не робоча.

Станом на опівдні 12 червня безвізовим режимом із країнами Євросоюзу скористалися 2302 українців, повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. При цьому всього з біометричними паспортами перетнули кордон 15 195 громадян України.

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Теми: безвіз паспорт кордон
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