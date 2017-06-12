Несмотря на ажиотаж, биометрических паспортов хватит на всех – Миграционная служба

Ажиотаж вокруг получения биометрических паспортов после вступления в силу безвизового режима Украины с Евросоюзом пока не утихает, но бланков документов достаточно.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины в понедельник.

"По состоянию на 9 утра понедельника (12 июня – ред.) оформлены в общей сложности около 3,7 миллиона биометрических паспортов, подавляющее большинство из которых уже получено", – отметили там.

Это количество биометрических паспортов выдано с того момента, как они были введены в Украине, то есть с января 2015 года.

На вопрос о том, утих ли ажиотаж вокруг получения документов в связи со вступлением в силу безвизового режима с ЕС, собеседник агентства сказал:

"В настоящее время ажиотаж продолжается. Мы ожидаем, что он пойдет на спад в ближайшие недели. В любом случае, ситуация контролируемая и бланков документов хватит на всех".

Миграционная служба рекомендует украинцам, которые не собираются выезжать за границу в ближайшие несколько недель, не торопиться с оформлением и получением документов.

Также служба призывает граждан не пользоваться услугами посредников, чтобы не стать жертвами мошенников. Оформляют и выдают биометрические паспорта в Украине только Государственная миграционная служба, паспортный сервис "Документ" и Центры предоставления административных услуг.

Отметим, что с 11 июня украинцы с биометрическими загранпаспортами могут въезжать в страны "Шенгенской зоны" без визы и пребывать там до 90 дней в течении полугода, если цель их приезда не рабочая.

По состоянию на полдень 12 июня безвизовым режимом со странами Евросоюза воспользовались 2302 украинца, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. При этом всего по биометрическим паспортам пересекли границу 15 195 граждан Украины.

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