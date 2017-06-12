На мітингах у Росії хапають людей, затримали навіть гігантську гумову качку

2583 перегляди
0
Понеділок, 12 червня 2017, 16:25

На антикорупційному мітингу в столиці Росії Москві затримали щонайменше 121 учасника, в Санкт-Петербурзі – 137.

Про це 12 червня повідомляє в Твіттері портал "ОВД-инфо".

У Петербурзі також "затримали" гігантську гумову качку.

Як відомо у фільмі-розслідуванні фонду опозиціонера Олексія Навального про стан російського прем'єра Дмитра Медведєва фігурував "будиночок для качечки", знайдений на його дачі.

Як повідомляє "Радіо Свобода", співробітники ОМОНу розганяють не тільки неузгоджені з владою мітинги, але і дозволені.


Учасники акцій скандують "Ганьба" і "Росія буде вільною".

Відомо про затримання опозиціонерів Іллі Яшина та Олексія Навального.

Пряму трансляцію з вулиць Москви веде телеканал "Дождь". У той же час державні телеканали нічого не повідомляють про акції протесту.

Як повідомлялося, в 12 червня відзначається День Росії. У 145 містах РФ проходять акції проти корупції.

У Норильську, за даними "Радіо Свобода" затримано щонайменше 10 осіб. Мітинг проти корупції раніше був дозволений міською владою. У розгоні брали участь місцеві казаки.

У Владивостоку, на привокзальній площі, було затримано не менше 20 учасників неузгодженого мітингу. Один з них - координатор місцевого штабу Навального Юрій Кучин. Його оштрафували на 20 тисяч рублів за неузгоджену акцію. Активіст заявив, що навмисно зупинився в готелі, а не вдома, щоб уникнути затримання. Між демонстрантами і козаками сталася бійка, в неї втрутився ОМОН. Кількох активістів побили.

У Казані, де акція була узгоджена, затримано щонайменше четверо демонстрантів, в тому числі – організатор мітингу. Серед затриманих також неповнолітня учасниця акції. На неузгоджену мітингу в Благовєщенську було затримано 9 осіб.

 

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Санкт-Петербурзі ОМОН схопив близько 150 людей на мітингу 12 червня 2017, 14:52
У Харкові до Генконсульства РФ прийшли з пікетом 12 червня 2017, 14:02
Порошенко підписав заборону георгіївської стрічки 12 червня 2017, 13:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На мітингах у Росії хапають людей, затримали навіть гігантську гумову качку
В "Укрзалізниці" назвали вартість проїзду до Болгарії
Порошенко підписав заборону георгіївської стрічки
Обіцяного Порошенком закону про повернення територій досі немає
Усі новини
Фото

Поліцейського собаку перевели на іншу роботу, тому що був надто чемним

Шана різноманіттю

Як це – бути незрячим з епілепсією та розумовим порушенням