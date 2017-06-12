На мітингах у Росії хапають людей, затримали навіть гігантську гумову качку

На антикорупційному мітингу в столиці Росії Москві затримали щонайменше 121 учасника, в Санкт-Петербурзі – 137.



Про це 12 червня повідомляє в Твіттері портал "ОВД-инфо".



У Петербурзі також "затримали" гігантську гумову качку.

Як відомо у фільмі-розслідуванні фонду опозиціонера Олексія Навального про стан російського прем'єра Дмитра Медведєва фігурував "будиночок для качечки", знайдений на його дачі.



Як повідомляє "Радіо Свобода", співробітники ОМОНу розганяють не тільки неузгоджені з владою мітинги, але і дозволені.



Учасники акцій скандують "Ганьба" і "Росія буде вільною".

Полиция уже избивает дубинками людей. Всех, без разбору. pic.twitter.com/jqxRwMwnSW — The Insider (@the_ins_ru) June 12, 2017

Відомо про затримання опозиціонерів Іллі Яшина та Олексія Навального.

Пряму трансляцію з вулиць Москви веде телеканал "Дождь". У той же час державні телеканали нічого не повідомляють про акції протесту.

Як повідомлялося, в 12 червня відзначається День Росії. У 145 містах РФ проходять акції проти корупції.

У Норильську, за даними "Радіо Свобода" затримано щонайменше 10 осіб. Мітинг проти корупції раніше був дозволений міською владою. У розгоні брали участь місцеві казаки.

У Владивостоку, на привокзальній площі, було затримано не менше 20 учасників неузгодженого мітингу. Один з них - координатор місцевого штабу Навального Юрій Кучин. Його оштрафували на 20 тисяч рублів за неузгоджену акцію. Активіст заявив, що навмисно зупинився в готелі, а не вдома, щоб уникнути затримання. Між демонстрантами і козаками сталася бійка, в неї втрутився ОМОН. Кількох активістів побили.

У Казані, де акція була узгоджена, затримано щонайменше четверо демонстрантів, в тому числі – організатор мітингу. Серед затриманих також неповнолітня учасниця акції. На неузгоджену мітингу в Благовєщенську було затримано 9 осіб.