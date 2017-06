Українське посольство нагадало британському таблоїду, чий Крим

Українське посольство у Великобританії називає провокативним статтю британського таблоіда Daily Mail, який назвав незаконно окупований росіянами Крим частиною РФ.

Про це йдеться у твіттері посольства України у Великій британії.

"Крим – це Україна. Попри провокаційний матеріал Daily Mail , це не досягне нічого і не допоможе Путіну збільшити кількість його фанів", - зазначили у твіттері.

Crimea is Ukraine.Despite the provocative @MailOnline article it achieves nothing&it would not assist Mr Putin in increasing his public fans pic.twitter.com/iDgSyKVecD