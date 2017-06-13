Украинское посольство напомнило британскому таблоиду, чей Крым

1760 просмотров
0
Вторник, 13 июня 2017, 10:10

Украинское посольство в Великобритании называет провокационной статью британского таблоида Daily Mail, который назвал незаконно оккупированый русскими Крым частью РФ.

Об этом говорится в твиттере посольства Украины в Великобритании.

"Крым - это Украина. Несмотря на провокационный материал Daily Mail, это не достигнет ничего и не поможет Путину увеличить количество его поклонников", - отметили в твиттере.

В следующем твите посольства говорится: "Мы напоминаем Daily Mail и всем кремлевским рупорам, что весь цивилизованный мир ввел санкции против России, как наказание за захват Крыма. И Великобритания была одной из первых стран, которая осудила закон Путина, которым тот "включил" территорию в состав РФ", - говорится в комментарии.

"По украинскому законодательству, все действия, которые совершают российские власти на территории временно оккупированного Крыма, включая аэропорты и морские порты - являются нелегальными", - добавили в посольстве.

Как известно, британское издание Daily Mail  в одной из новостей назвал Крым частью России.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Украина и международное сообщество не признает полуостров территорией России. В ответ на аннексию Украина, США и страны Европы ввели антироссийские санкции.

Темы: Великобритания СМИ Крым МИД Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Лондоне задержали 19-летнего мужчину по подозрению в теракте 12 июня 2017, 10:29
Лондонские террористы для атаки планировали использовать грузовик 10 июня 2017, 05:46
В Великобритании подведены окончательные итоги выборов - СМИ 10 июня 2017, 03:09
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Закон о 75% украиноязычного телеэфира заработает 13 октября
Украинское посольство напомнило британскому таблоиду, чей Крым
Турчинов: Время перейти к новому формату защиты страны на Донбассе
Хроника 13 июня. Украинцы сбивают российские танки и уклоняются от армии
Все новости
Интервью

Писательница Сюзанна Шолль: Нет никакой русской души

Афиша на 9-11 июня

Классика в саду, DJ-марафон, открытие сезона на пляже, день Франкофонии...