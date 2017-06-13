Українські журналісти від імені ТРК "Україна" зняли сюжет для Russia Today

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Вівторок, 13 червня 2017, 13:15

Оператор телеканалу "Україна" Василь Скопик та журналіст-фрілансер Наталя Трофімова видали себе за журналістів ТРК "Україна" і зняли сюжет для пропагандистського каналу Russia Today.

Про це написала кореспондент НТН зі Львова Вікторія Балицька у своєму Facebook.

"Ці двоє обдурили прес-секретаря прикордонної служби. Василь є оператором ТРК "Україна"... Зранку самозванці Скопик та Трофимова приїхали на пункт пропуску у Рава Руській і, видавши себе за журналістів ТРК "Україна", записати інтерв'ю із інспектором прикордонної служби і познімали черги у пункті пропуску", - розповіла вона.

Трофимова
Трофимова
ФБ Трофимової

"Підозр ні в кого не виникло, бо Скопик показав посвідчення каналу. Згодом на Раші тудей вийшов коротенький матеріал про те, що Польща не хоче приймати по безвізу українців", - додала вона.

Балицька повідомила, що прикордонницю переконали говорити російською, мотивуючи це тим, що канал російськомовний.

"Втомлена жінка, яка відправцювала ніч, перевіривши 600 паспортів, наговорила на камеру що змогла, особливо не вдумуючись. Але то питання її керівництва. Нехай розбираються без нас", - розповіла Балицька.

Василь Скопик
Василь Скопик
ФБ Скопика

У свою чергу телеканал "Україна" заявив, що колектив каналу обурений поведінкою колег, а всередині проводить внутрішнє розслідування.

"Колектив каналу "Україна" обурений поведінкою колег, які зневажають професійну честь і гідність, і не думають не тільки про імідж свого каналу, але й рідної країни.

У зв'язку з інцидентом, що стався 11 червня, проводиться внутрішнє розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи", - зазначили на телеканалі..

"Василь Скопик є оператором львівського корпункту каналу "Україна". У неділю, 11 червня, Василь Скопик редакційних завдань від свого керівництва не отримував. Однак, порушивши всі інструкції, Скопик самовільно взяв камеру і відправився на зйомки, що не мають відношення до каналу "Україна". Наталія Трофімова не є співробітником каналу "Україна" і в будь-яких трудових відносинах з каналом і львівським корпунктом не перебуває", - додали на телеканалі.

Українська правда

Теми: ЗМІ Росія
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