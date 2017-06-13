Оператор ТРК "Україна" каже, що не знав, що сюжет потрапить на Russia Today

Оператор ТРК Україна Василь Скопик заявляє, що не знав, що його відео потрапить на Russia Today і написав заяву про на звільнення з телеканалу "Україна" через цей сюжет.

Про це Скопик повідомив в коментарі "Українській правді"

"Я надав всю вичерпну інформацію разом з відзнятим матеріалом службі розслідувань (телеканалу "Україна" - УП). Я добровільно написав заяву на звільнення, бо прекрасно розумію (як би цинічно це для вас не звучало), що репутація та самоповага безцінні. Я персонально зателефонував людям на митниці, що допомагали мені під час проведення зйомки і просив вибачення. Те саме зробив з дирекцією каналу", - повідомив Скопик.

"Мені страшенно соромно і боляче за свій вчинок. Але зрозумійте...я оператор. Знімаю 14 років. Знімаю для всіх. Знімав для Ройтерс, BBC, Дойче Веллє, для цілої низки українських каналів. Приходжу на студію зливаю на фекс.нет і віддаю посилання. Все. Що далі відбувається з цим матеріалом я не цікавлюсь", - розповів він.

На питання, хто запропонував зробити матеріал, він відповів, що працює з Трофімовою близько року.

"За цей час вона проявила себе порядною людиною. Достойна оплата. Професійний рівень. З нею я робив сюжети про діток, шахматні турніри, проекти "своіми руками", проекти про переселенців у Львові. Це була цікава робота. Я не монтував. А просто зливав сире відео на флешку або на файлообмінники. В цю злощасну зйомку було все як завжди", - повідомив він.

У свою чергу Трофімова в коментарі "Українській правді" повідомила, що "написала запит на телеканал (РТ)". "Чекаю на відповідь, як у них опинилося наше відео", - сказала вона.

Трофімова уточнила, що відео робилося для "відео продакш" і пообіцяла трохи згодом відповісти на всі питання.

Як відомо, сюжет, відзнятий Трофімовою і Скопиком, був у маніпулятивному вигляді показаний пропагандистським російським телеканалом Russia Today.

Оксана Коваленко, УП