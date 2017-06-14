Хуг: Число загиблих мирних жителів на Донбасі зросло на 110%

За даними СММ ОБСЄ в Україні на Донбасі кількість жертв серед мирного населення за цей рік збільшилася на 110 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це у вівторок, 13 червня, повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг у Відні, передає DW.

Він заявив, що з початку року на Донбасі загинули 45 мирних жителів.

За його словами, ще 216 цивільних за цей час отримали поранення.

Хуг додав, що цивільне населення на Донбасі гине через обстріли на лінії розмежування, які тривають через те, що сторони конфлікту не виконують мінські домовленості.