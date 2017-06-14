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Хуг: Число погибших мирных жителей на Донбассе выросло на 110%

Среда, 14 июня 2017, 03:44
Хуг: Число погибших мирных жителей на Донбассе выросло на 110%

По данным СММ ОБСЕ в Украине на Донбассе количество жертв среди мирного населения за этот год увеличилось на 110 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом во вторник, 13 июня, сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг в Вене, передает DW.

Он заявил, что с начала года на Донбассе погибли 45 мирных жителей.

По его словам, еще 216 гражданских за это время получили ранения.

Хуг добавил, что гражданское население на Донбассе погибает из-за обстрелов на линии разграничения, которые продолжаются из-за того, что стороны конфликта не выполняют минские договоренности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбасс
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