Путін заявив, що в РФ не може скоро наступити західна демократія

Суспільство в Росії має розвиватися поетапно, неможливо, щоб завтра в РФ настали такі ж порядки, як у США, Німеччині та Франції.

Таку думку висловив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну, передають "РИА Новости".

"Звичайно, неможливо собі уявити, що з сьогодні на завтра у нас настануть такі ж порядки як в США, у Франції або Німеччині. Суспільство і держава, як будь-який живий організм, повинні розвиватися поступово, поетапно. Ось це і є нормальний процес розвитку" , - вважає він.

Путін зазначив, що протягом майже тисячі років російська держава складалася як монархія, потім в ході революції в 1917 році до влади прийшли комуністи, на чолі держави опинився Йосип Сталін, і тільки на початку 90-х років відбулися події, які поклали початок новому, демократичному етапу розвитку Росії.