Конкурс на детективів НАБУ: на місце претендували 44 людини

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Середа, 14 червня 2017, 13:04

Конкурсна комісія обрала 55 осіб, яких рекомендує призначити на посади детективів Національного антикорупційного бюро.

Такими є результати третьої хвилі конкурсного відбору на ці посади, інформує 14 червня прес-служба НАБУ.

Попереду на переможців чекає спеціальна перевірка та поліграф. Лише після цього розпорядженням директора НАБУ їх зможуть призначити на посади.

Більша частина з новообраних детективів після призначення працюватиме у територіальних управліннях НАБУ – у Львові, Одесі та Харкові.

Третя хвиля конкурсного відбору детективів бюро стартувала у липні 2016 року. Документи для участі в конкурсі подали 2494 особи (44 особи на  місце).

Після аналізу відповідності поданих документів кваліфікаційним вимогам до тестування на знання законодавства допущено 2159 кандидатів. У другому етапі відбору – тестуванні загальних здібностей (generall skills) – взяли участь 920 осіб.

За результатами попередніх випробувань до психологічного тестування MMPI та до співбесід із конкурсною комісією були допущені 454 претенденти. Серед них і визначили 55 переможців.

В НАБУ нагадують, що перших 70 детективів із 2700 кандидатів було обрано 24 серпня 2015 року. У березні 2016 року в результаті другої хвилі конкурсу обрали ще 65 детективів.

Наразі в Головному підрозділі детективів НАБУ працюють 164 особи, з них 43 – старші детективи.

Українська правда

Теми: НАБУ
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