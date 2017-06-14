Конкурс на детективов НАБУ: на место претендовали 44 человека

Конкурсная комиссия выбрала 55 человек, которых рекомендует назначить на должности детективов Национального антикоррупционного бюро.



Таковы результаты третьей волны конкурсного отбора на эти должности, сообщает пресс-служба НАБУ.



Впереди победителей ждет специальная проверка и полиграф. Только после этого распоряжением директора НАБУ их смогут назначить на должности.



Большая часть из вновь детективов после назначения работать в территориальных управлениях НАБУ – во Львове, Одессе и Харькове.



Третья волна конкурсного отбора детективов бюро стартовала в июле 2016 года. Документы для участия в конкурсе подали 2494 человека (44 человека на место).



После анализа соответствия представленных документов квалификационным требованиям к тестированию на знание законодательства допущено 2159 кандидатов. Во втором этапе отбора – тестировании общих способностей (generall skills) – приняли участие 920 человек.



По результатам предварительных испытаний к психологическому тестированию MMPI и к собеседованиям с конкурсной комиссией были допущены 454 претендента. Среди них и определили 55 победителей.



В НАБУ напоминают, что первые 70 детективов из 2700 кандидатов избрали 24 августа 2015 года. В марте 2016 года в результате второй волны конкурса выбрали еще 65 детективов.



Сейчас в Главном подразделении детективов НАБУ работают 164 человека, из них 43 – старшие детективы.



Украинская правда