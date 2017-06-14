ЄС закликає оновити склад ЦВК

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Середа, 14 червня 2017, 14:09

Європейський союз закликає Україну призначити нових членів Центральної виборчої комісії.

Про це йдеться у прес-релізі за підсумками щорічного діалогу Європейський Союз та Україна з питань прав людини.

"ЄС підкреслив важливість гармонізації виборчого законодавства та призначення членів Центральної виборчої комісії, строк повноважень яких завершився", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що обидві сторони наголосили на важливості вільних та незалежних медіа.

"Вони також обговорили шляхи посилення безпеки журналістів та медіа, включаючи шляхи вирішення питання публікації особистих даних журналістів на українських веб-сайтах. Також розглядалось питання блокування багатьох російських онлайн сервісів", - зазначається у прес-релізі.

Крім того, ЄС та Україна висловили серйозну стурбованість подальшим погіршенням ситуації з правами людини на Кримському півострові, зокрема ситуацією з кримськими татарами, після незаконної анексії півострову Російською Федерацією.

ЄС та Україна засуджують порушення та зловживання в сфері прав людини на тих територіях Донецької та Луганської областей, над якими влада України не має повного контролю.

Сторони також закликають до негайного звільнення незаконно затриманих громадян України в Росії та на Кримському півострові.

Європейський Союз нагадав про зобов’язання України ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.
 
Делегацію ЄС очолив Голова підрозділу з питань двосторонніх відносин з країнами Східного партнерства Європейської служби зовнішньої діяльності Дірк Шубель. Делегацію Україна очолив Заступник Міністра юстиції України Сергій Петухов.

Українська правда

Теми: ЄС ЦВК
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