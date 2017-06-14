СБУ викрила хабарницьку схему у філії "Укрзалізниці" – двох затримано

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Середа, 14 червня 2017, 14:36

Окремих керівників філії "Енергозбут" публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" викрили у систематичному отриманні хабарів із підприємців

Як повідомляє Служба безпеки України, чиновники розробили корупційний механізм надання послуг комерційним структурам.

Реальні обсяги спожитої клієнтами електроенергії знижували, лише третину обсягів вони сплачували офіційно на рахунки "Енергозбуту", третина надходила зловмисникам у якості хабара, а решту підприємці економили.

За офіційними даними, тарифи філії "Енергозбут" нижчі за розцінки обленерго, зазначає СБУ.

Оперативники спецслужби затримали у Вінниці начальника регіонального вузла та одного з керівників київського підрозділу "Енергозбуту" під час отримання 250 тисяч гривень від бізнесмена за укладання корупційної угоди на постачання електроенергії.

 
СБУ викрила хабарницьку схему у філії "Укрзалізниці"
СБУ

Під час обшуків у центральному офісі філії "Енергозбут" у Києві, структурних підрозділах у Вінницькій області та за місцями проживання фігурантів справи, співробітники СБУ виявили документацію, яка підтверджує функціонування у філії "Укрзалізниці" "сталої структурованої системи одержання хабарів у особливо великих розмірах".

 

В одного із затриманих правоохоронці вилучили так звану "чорну касу" "Енергозбуту", майже мільйон гривень та "чорну" бухгалтерію з обліку отриманих коштів.

 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

 

Як наживалися в "Енергозбуті"

СБУ

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення організаторів та учасників корупційного механізму в керівництві ПАТ "Укрзалізниця" та філії "Енергозбут".

 

За матеріалами СБУ буде також ініційовано проведення ревізії фінансово-господарської діяльності філії "Енергозбут" та енергоаудиту ПАТ "Укрзалізниця""

Теми: Укрзалізниця хабар корупція СБУ
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